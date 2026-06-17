Usta yönetmen Mesut Uçakan, yeni filmi “Sonsuz Güzel” ile modern dünyada anlam arayışı yaşayan bir gencin hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Ahlat ve İstanbul'da çekilen yapım, beşerî aşktan ilahi aşka uzanan bir yolculuğu konu alıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Türk sinemasının usta yönetmeni Mesut Uçakan “Sonsuz Güzel” adlı sinema filmi için “motor” dedi. Çekimleri Bitlis’in Ahlat ilçesinde başlayıp hâlihazırda İstanbul’da devam eden eserde, modern çağın fikrî çatışmaları arasında sıkışan bir gencin arayış hikâyesi işleniyor.

Başrollerini, Ferhan Vural ve Özge Bilici’nin paylaştığı filme dair Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Mesut Uçakan, “Batı kültüründe büyümüş ama sorgulama yapan bir gencin hikâyesine dair yarım kalmış bir senaryom vardı. Hikâyeyi önce dizi yapmak istedik. Bu gündemden çıkınca sinema filmi projesine dönüştürmeye karar verdik. Ve zaman içerisinde yoğurarak olgunlaştırmaya çalıştık” diyor.

BEŞERİ AŞKTAN İLAHİ AŞKA...

Kültürümüzde beşerî aşktan ilahi aşka geçiş hikâyeleri olduğunu hatırlatan Uçakan “Bunun en çarpıcısı ‘Leylâ ve Mecnun’dur. Birçok kişi beşerî aşktan hep ilahi aşka atlamanın merhalesini yaşamıştır. Bu hakikati keşfe doğru yapılan bir yolculuktur. Bizim eserimizin merkezinde de böyle bir hikâye var. Ana karakterimiz reklam ajansında metin yazarlığı yapan ve çok okuyan Kerim adlı bir genç. Kerim, Doğu kültürüne dair eserleri okumaya başlıyor ve bir Allah aşkı gelişiyor. Böylece günümüz gençlerine dönük fikir planında bir sorgulama yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Geçen hafta Ahlat’ta yapılan çekimleri de anlatan Uçakan, şunları söylüyor: Ahlat malum çok sayıda tarihî yapıya sahip. Mümkün olduğu kadar bunu da öykünün içerisine aldık. Harika planlar çektik. Çekimlerimiz İstanbul’daki farklı noktalarda devam ediyor. Başrolde Ferhan Vural ile Özge Bilici var. Hakikaten çok uyumlu iki başrol oluşturduğumuzu gördük. Gençlerle çalışmak çok kolay. Bir de karşınızdaki işi biliyorsa daha zevkli. Size de yeterli kadar saygı duyuyorsa tadından geçilmiyor.

“Sonsuz Güzel” filminin 2027 senesinin bahar aylarında seyirciyle buluşması planlanıyor.

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TOPLUMSAL ÇÖZÜLME İŞARETİ

Bugünkü toplumun durumunun filmine ilham kaynağı olduğunu kaydeden Mesut Uçakan: İslam denildiği vakit şablonlar üzerinden tepki gösteren bir gençlik var. Ne yazık ki çok farklı istikamette giden, çılgın bir gençlik görüyoruz. Bunun bir toplumsal çözülme işareti olduğunu herkes biliyor. Hegemonik düzenin birtakım saldırılarının da payının olduğu bu durum karşısında, her duyuş sahibi insan acı duyuyor. Benim de bu Çığlıkları duymazdan gelmem mümkün değildi.

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