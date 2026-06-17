IBBY Direktörü Ballester'dan övgü: Türk yayımcılığı hızla gelişiyor
IBBY Direktörü Carolina Ballester, Türk yayıncılığının uluslararası alanda hızla büyüdüğünü belirterek sektöre övgüler yağdırdı.
- Ballester, dünya çapındaki kitap fuarlarında Türk yayıncılık standının hareketli olduğunu ve ciddi telif hakkı alışverişi yapıldığını belirtti.
- Türk pazarının hızla büyüdüğünü, profesyonelleştiğini ve uluslararasılaştığını vurguladı.
- Türk çocuk kitabı çizerlerinin teknik olarak harika işler çıkardığını kaydetti.
- Ballester, çizerlere kendi seslerini, Türkiye'nin grafik geleneği içinde bulmaları tavsiyesinde bulundu.
Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulunun (IBBY) direktörü Carolina Ballester, Türk yayıncılığındaki gelişimden övgüyle söz etti.
İstanbul’da düzenlenen “Rami Çocuk ve Sanat Bienali” çerçevesinde açıklamada bulunan Ballester “Dünya çapındaki kitap fuarlarına gittiğinizde Türkiye standının her zaman çok hareketli olduğunu ve diğer ülkelerle ciddi bir telif hakkı alışverişi yapıldığını görüyorsunuz. Türk pazarı hızla büyüyor, profesyonelleşiyor ve uluslararasılaşıyor” dedi.
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Türk çocuk kitabı çizerlerini de beğendiğini kaydeden Ballester, şu ifadelerle illüstratörlere “gelenek” tavsiyesinde bulundu: Teknik olarak harika işler gördüm. Eğer bir tavsiye vermem gerekirse, o da kendi seslerini, Türkiye’nin sahip olduğu o güzel ve derin grafik geleneği içinde bulmaları yönünde olur.