IBBY Direktörü Carolina Ballester, Türk yayıncılığının uluslararası alanda hızla büyüdüğünü belirterek sektöre övgüler yağdırdı.

Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulunun (IBBY) direktörü Carolina Ballester, Türk yayıncılığındaki gelişimden övgüyle söz etti.

İstanbul’da düzenlenen “Rami Çocuk ve Sanat Bienali” çerçevesinde açıklamada bulunan Ballester “Dünya çapındaki kitap fuarlarına gittiğinizde Türkiye standının her zaman çok hareketli olduğunu ve diğer ülkelerle ciddi bir telif hakkı alışverişi yapıldığını görüyorsunuz. Türk pazarı hızla büyüyor, profesyonelleşiyor ve uluslararasılaşıyor” dedi.

Türk çocuk kitabı çizerlerini de beğendiğini kaydeden Ballester, şu ifadelerle illüstratörlere “gelenek” tavsiyesinde bulundu: Teknik olarak harika işler gördüm. Eğer bir tavsiye vermem gerekirse, o da kendi seslerini, Türkiye’nin sahip olduğu o güzel ve derin grafik geleneği içinde bulmaları yönünde olur.

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