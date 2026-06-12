Beyoğlu’nda yeni mekânında sanatseverlerle buluşan Camhane Art Gallery, 21 yıllık üretim pratiğini “Açık 21 Alan” sergisiyle görünür kılıyor. 21 sanatçının katılımıyla hazırlanan sergi, camın zanaatten çağdaş sanata uzanan dönüşümünü üretim süreciyle birlikte izleyiciye sunuyor.

MURAT ÖZTEKİN- Camhane, ilk yıllarında cam malzemesi etrafında şekillenen bir yapı olarak gelişti. Zanaat ile çağdaş sanat arasındaki ilişkiyi yeniden düşünmeyi amaçlayan bu yaklaşım, camın kırılganlık, şeffaflık ve direnç gibi özelliklerini yalnızca fiziki değil, aynı zamanda kavramsal unsurlar olarak da değerlendirdi.

Yıllar içinde atölye ile sergi mekânı arasındaki sınırları azaltan Camhane, üretim sürecini görünür kılan disiplinler arası bir alan oluşturdu.

Şimdi “Camhane Art Gallery”, 21 yıllık üretim pratiğini Beyoğlu’ndaki yeni mekânında sanatseverlerle buluşturuyor. 21 sanatçının katılımıyla gerçekleşen “Açık 21 Alan” adlı sergi, 21 Haziran tarihine ziyaret edilebilecek. Sergi, farklı sanat pratiklerini ortak bir fikir ve mekân içinde bir araya getirirken, Camhane’nin üretim odaklı yaklaşımını yeniden görünür kılıyor.

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