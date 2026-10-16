Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: İzmir'de 3 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet çözüldü

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İzmir'de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattıklarını duyurdu. Bakan Gürlek, "Bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin çalışmalarıyla İzmir'de 3 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını bildirdi.

68 CİNAYET, FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARILDI

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, "Aradan yıllar geçse de hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız." başlığıyla yaptığı açıklamada, 61 dosyada 68 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardıklarını bildirdi.

Hiçbir cinayetin karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve ailelerin adalet beklentilerinin karşılanması için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini bildiren Gürlek, "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin titiz çalışmalarıyla İzmir'de 3 yıl önce işlenen bir cinayeti daha aydınlattık. Böylece bugüne kadar 61 dosyada 68 maktule ve 7 yaralıya ilişkin olayları aydınlığa kavuşturduk." bilgisini verdi.

ÖMER ŞENOL DOSYASI AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Gürlek, 19 Eylül 2023'te İzmir Kemalpaşa'daki ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ömer Şenol'un dosyasının yeniden ele alındığını belirtti. Bu kapsamda mevcut deliller ve iletişim kayıtlarının yeniden değerlendirildiğini aktaran Gürlek, "Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığımız ve JASAT ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 15 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gürlek, şüpheli ifadeleri ve yer gösterme işlemi sonucu elde edilen yeni bulgularla soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayarak, "Dosyaya 4 şüphelinin daha dahil edilmesinin ardından 4 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi." bilgisini paylaştı.

"HİÇBİR FAİLİ MEÇHUL DOSYANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Soruşturmayı yürüten Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına, kolluk birimlerine teşekkür eden Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyalardaki her bir delilin izini sürmeye, olayların tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayeti unutmayacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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