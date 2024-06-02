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Adana polisinden kaçamadı! Serdal Bağcılar yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
15 Temmuz Darbe Girişimi, Fetö/Pdy, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta uzman çavuş olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişimine katılmaktan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminde, Kars'ta görevli olan eski Uzman Çavuş Serdal Bağcılar (33) darbeci zırhlı birliklerle ortak hareket ederken terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı nedeniyle ordudan ihraç edildi.

TESLİM OLMAK YERİNE KAÇTI

İhraç olan Bağcılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bağcılar'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı. 4 yıl cezaevinde kalan şahıs daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bağcılar yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı. FETÖ'cü asker teslim olmak yerine kaçtı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de firari hükümlünün, Yüreğir ilçesinde saklandığı adresi tespit etti. Polisler Serdal Bağcılar'ı saklandığı evde yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, daha sonra da cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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