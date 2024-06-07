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Adana'da 12 çete çökertildi! 266 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da son 3 günde Uyuşturucu Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 12 uyuşturucu çetesi çökertildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-21" operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi.

Adana'da 12 çete çökertildi! 266 kişi tutuklandı - 1. Resim

266 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheliden 266'sı tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

 

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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