Adana'da 12 çete çökertildi! 266 kişi tutuklandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Adana'da son 3 günde Uyuşturucu Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 12 uyuşturucu çetesi çökertildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-21" operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi.
266 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheliden 266'sı tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
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Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı