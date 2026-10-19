Adana'da Çukurova Belediyesi'ndeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 44 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin de bulunuyor. Toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde belediye binası ve çok sayıda adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Mevcut ve eski başkan dahil 44 gözaltı

MEVCUT VE ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI GÖZALTINDA

Çukurova Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Soner Çetin, adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Çetin, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Emrah Kozay'ın da gözaltına alınan şüpheliler arasında olduğu bildirildi.

Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Mevcut ve eski başkan dahil 44 gözaltı

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, Çukurova Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine yürütüldüğü belirtildi.

Belediyedeki mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemlerin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenilirken, jandarma ekipleri belediye binası ile çok sayıda adreste arama gerçekleştirdi.

Söz konusu işlemlerdeki usulsüzlük ve rüşvet iddialarının soruşturma kapsamında araştırıldığı bildirildi.

Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Mevcut ve eski başkan dahil 44 gözaltı

51 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR: 7 KİŞİ ARANIYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarında 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çukurova Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu! Mevcut ve eski başkan dahil 44 gözaltı

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Operasyonun sabah saatlerinde başlamasıyla birlikte Çukurova Belediyesi binası önünde güvenlik önlemleri alındı.

Jandarma ekipleri belediye binasına girerek arama ve incelemelerde bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü, şüphelilerin adli işlemlerinin ardından ilgili makamlara sevk edilmesinin beklendiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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