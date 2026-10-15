İzmir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan kişilere yönelik 24 saat süren operasyonda 164 şüpheli gözaltına alındı. İl genelinde 74 adrese düzenlenen baskınlara 158 personel katıldı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğünce il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik merkez ve dış ilçelerde 158 personelin katılımıyla dün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'de dev operasyon! 74 adrese baskın düzenlendi, 164 kişi yakalandı

74 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Eş zamanlı olarak 74 adreste yapılan ve 24 saat süren operasyon sonucunda hırsızlık, yağma, yaralama, cinsel istismar, silahla tehdit, göçmen kaçakçılığı yapmak, uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma, dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, şantaj, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, alkollü araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak gibi çeşitli suçlardan aranan toplam 164 şüpheli şahıs yakalandı.

İzmir'de dev operasyon! 74 adrese baskın düzenlendi, 164 kişi yakalandı



Operasyonda yakalanan zanlılar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

İzmir'de dev operasyon! 74 adrese baskın düzenlendi, 164 kişi yakalandı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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