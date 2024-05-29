Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'da dev operasyon! Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün çeteleri çökertildi

Adana'da dev operasyon! Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün çeteleri çökertildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Muğla, Suç Örgütü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli olarak Adana ve Muğla’da düzenlenen “Kuyu-1” operasyonları sonucu elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana ve Muğla’da “Kuyu-1” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken 51 şüpheli yakalandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
‘Tanıma’’ İsrail’i durdurmaz! Türkiye örnek alınırsa Filistin meselesi çözülür
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayhan Bora Kaplan ve Sinan Ateş davaları konuşuldukça Cumhur İttifakı’na zarar veriyor - GündemHalkta anlaşılması bambaşka olduAntalya'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu - GündemAntalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurduİstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı - Gündemİstanbul’da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldıÇalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu! Yaşlı adam silahla vuruldu - GündemÇalan kapıyı açmak istedi, hastanelik oldu!İzmir'de dehşet evi! 25 yaşındaki genç ailesini yok etti - Gündemİzmir'de dehşet evi! Bir aile yok olduSakarya’da Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı! - GündemSakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıya uğradı!
Sonraki Haber Yükleniyor...