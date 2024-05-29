Adana'da dev operasyon! Mustafa ve Ramazan Altınyüzük’ün çeteleri çökertildi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2024 08:07 - Güncelleme: 29 Mayıs 2024 08:17 - Güncelleme:

Adana, Muğla, Suç Örgütü, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli olarak Adana ve Muğla’da düzenlenen “Kuyu-1” operasyonları sonucu elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.