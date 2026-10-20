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Adana’da evine patlayıcı atılan aile diken üstünde: 3 kez saldırdılar, korkudan damda yatıyoruz

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Adana'da evine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı atılan Hatice Taş, korku ile yaşadıklarını anlattı. Evlerine daha önce 3 kez saldırı düzenlendiğini belirten Taş “Korkuyoruz, can güvenliğimiz yok. Oğlumu öldürecekler, korkudan damda yatıp kalkıyoruz. Perişan olduk" dedi.

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16 Ekim’de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak'taki Taş ailesinin evinin kapısına el yapımı patlayıcı atıp kaçtı.

Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panik halinde dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin kontrolünü yaptı.

Adana’da evine patlayıcı atılan aile diken üstünde: 3 kez saldırdılar, korkudan damda yatıyoruz
Başlık ResmiAdana’da evine patlayıcı atılan aile diken üstünde: 3 kez saldırdılar, korkudan damda yatıyoruz

EVLERİNE 3 KEZ SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Korku dolu anları yaşayan ev sahibi Hatice Taş, daha önce de evlerinin kurşunlandığını açıkladı. Evlerine 3'üncü kez saldırı gerçekleştiğini söyleyen Taş, şöyle konuştu:

Şüpheliler, daha önce oğlumu çiftliğe götürerek darp edip caddeye atmıştı. Daha sonra evimizi kurşunladılar. Son olay günü hep birlikte evde otururken büyük bir patlama sesi geldi. Sokağa kaçmak istedik ancak evden çıkamadık. Dışarı çıktığımızda evimizin her tarafının paramparça olduğunu gördük. Evimize saldıran kişilerin bir akrabası firari hükümlüydü. Bu kişi yakalanınca, kendilerini bizim ihbar ettiğimizi düşünerek bize husumet beslemeye başladılar. ‘Bu mahalleden gideceksiniz, taşınacaksınız' diyerek tehdit etmeye devam ediyorlar.

Adana’da evine patlayıcı atılan aile diken üstünde: 3 kez saldırdılar, korkudan damda yatıyoruz
Başlık ResmiAdana’da evine patlayıcı atılan aile diken üstünde: 3 kez saldırdılar, korkudan damda yatıyoruz

“OĞLUMU ÖLDÜRECEKLER”

Can güvenliklerinin olmadığını, öldürülmekten korktuklarını belirten Taş “Oğlumun öldürülmesinden endişe ediyorum. Bu olaydan sonra burada kalmamıza izin vermeyeceklerini, oğlumu da öldürebileceklerini düşünüyorum. Oğlumu öldürecekler, küçük kızım var. Okula ve pazara korkarak gidiyoruz. Korkudan damda yatıp kalkıyoruz. Hastanedeki tedavilerim yarım kaldı, psikolojik tedavi görüyorum. Perişan olduk" diye konuştu.

Adana’da evine patlayıcı atılan aile diken üstünde: 3 kez saldırdılar, korkudan damda yatıyoruz
Başlık ResmiAdana’da evine patlayıcı atılan aile diken üstünde: 3 kez saldırdılar, korkudan damda yatıyoruz
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana
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