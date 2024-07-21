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Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobil köprüden baraja uçtu, ölü ve kayıplar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çukurova, Adana, Seyhan Baraj Gölü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da anne, baba ve iki çocuğun bulunduğu otomobil köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Aydoğmuş'un kullandığı otomobil Çatalan Batı Köprüsüne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Adana'da otomobil köprüden baraja uçtu, çok sayıda kayıp var - 1. Resim

ARABA SUYA BATTI

Göle düşen otomobil kısa sürede suda batıp kayboldu. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi. Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı.

Adana'da otomobil köprüden baraja uçtu, çok sayıda kayıp var - 3. Resim

Otomobilde sürücü Aydoğmuş ile 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobil köprüden baraja uçtu, ölü ve kayıplar var - 3. Resim

BATUHAN'IN CESEDİ BULUNDU

Bölgede arama çalışmalarına devam eden ekipler Batuhan'ın cansız bedenini buldu.

Adana'da otomobil köprüden baraja uçtu, çok sayıda kayıp var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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