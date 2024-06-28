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Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana&#039;da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da faciadan dönüldü! 39 yolcu taşıyan otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanı fark eden şoför aracı hemen emniyet şeridine çekti, ve yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kül oldu.

Olay, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir rampasında meydana geldi. 39 yolcusuyla seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda motor kısmından alev aldı.

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! - 1. Resim

Şoför Metin B., 63 AFM 583 plakalı Mercedes marka otobüsü emniyet şeridine çekerek hemen itfaiyeyi aradı. Yanan otobüsten çıkan alevler ormanlık alana sıçradı.

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! - 2. Resim

İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri, hem otobüsü hem de yangının ormanlık alana yayılmasını önlemek için olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! - 3. Resim

Yangın nedeniyle Adana - Pozantı otoyolu kısa süre trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Pozantı Akçatekir Karayolu üzerinden sağlandı.

Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı! - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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