Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü cayır cayır yandı!

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Haziran 2024 08:19 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 08:23 - Güncelleme:

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Adana'da faciadan dönüldü! 39 yolcu taşıyan otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı. Dumanı fark eden şoför aracı hemen emniyet şeridine çekti, ve yolcuları tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kül oldu.