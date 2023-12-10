Adıyaman böyle olacak... Depremzede şehir, enkazından doğuyor

10 Aralık 2023 02:07 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 02:12

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem şehirlerini ayağa kaldırıyor. Rezerv alan ile yerinde dönüşüm sahasında konut inşasını sürdüren bakanlık, şehir merkezleri ile kent meydanlarını yapıyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan şehir merkezlerini eski canlılığına kavuşturacaklarını söyledi. Bakan Özhaseki, “Depremden etkilenen şehirlerimizde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra; şehirlerimizin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirlerimizi eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Kayseri Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2. etap 618 konutun temel atma törenindeki konuşmasında ise Türkiye’deki 31 milyon konut, 6 milyon iş yerinin %20’sinin riskli göründüğünü dile getirerek “Bir an önce depreme hazırlıklı hâle getirmemiz lazım. Kentsel dönüşümün üç ayağı bakanlık, belediyeler ve vatandaş. Bu üçlü olmazsa olmaz” ifadelerini kullandı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da törende 250 bin konuttan 46 bininin yıl sonu teslimi için hazırlıklara başladıklarını belirtti.