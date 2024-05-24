Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Tgrt Haber
Haberler > Gündem > Adıyaman’da kurbanlık develer kapış kapış gitti! Para peşin kırmızı meşin

Adıyaman’da kurbanlık develer kapış kapış gitti! Para peşin kırmızı meşin

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber kurbanlık alımları başladı. Adıyaman’da 200 ila 300 bin TL arasında satışa çıkarılan kurbanlık develer kısa sürede tükendi.

Büyükbaş hayvanların piyasa değerinin artması nedeniyle vatandaşların bir kısmı kurbanlık develere yöneldi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adıyaman’ın Besni ilçesinde küçük ve büyük baş kurbanlıkların yanı sıra kurbanlık develer de çok rağbet gördü.

Adıyaman’da kurbanlık develer kapış kapış gitti! Para peşin kırmızı meşin - 1. Resim

SİPARİŞ ÜZERİNE KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Besni ilçesinde Murat Nalman isimli kurbanlık hayvan satıcısı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine kurbanlık deve getirdi. Aydın, Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinden getirdiği kurbanlık develeri satışa çıkartan Murat Nalman, kısa sürede develerin çoğunu sattı. 

Adıyaman’da kurbanlık develer kapış kapış gitti! Para peşin kırmızı meşin - 2. Resim

200 İLA 300 BİN LİRA ARASINDA

Genellikle sipariş üzerine kurbanlık deve getiren Murat Nalman, 20 kurbanlık deveden 18’ini sattı. Kurbanlık develere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, fiyatları 200 ila 300 bin TL arasında olan develeri kurban edecek.

Deve satıcısı Murat Nalman, 20 yıldan beri müşterinin talebi üzerine deve getirdiğini belirterek, “Müşterilerin talebi üzerine Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerden kurbanlık deve getiriyoruz. Müşteri talebi oldukça getiriyoruz. 2024 yılı içerisinde 20 adet deve getirdik. Bunlardan 18’ini sattık, elimizde 2 tane devemiz var. Onunda bir tanesinin pazarlığı bitmek üzere bir vatandaşımıza verdik” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yalı Çapkını’nda şaşırtan ayrılık! Başrol oyuncusu Emre Altuğ veda ediyorSalça kovalarının içinden çıkanlar görenleri şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzun süredir yoktu! Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi  - GündemUzun süredir yoktu! Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi Duygulandıran vefa! Dumandan zehirlenen köpeklere kendi oksijen maskelerini taktılar - GündemDuygulandıran vefa! Dumandan zehirlenen köpeklere kendi oksijen maskelerini taktılarİstanbul’da şaibeli ölüm! Genç kadın sevgilisinin evinin önünde vurulmuş halde bulundu - GündemGenç anne cinayete mi kurban gitti?Kağıthane'de seyir halindeyken yanan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi - GündemYolcular canını zor kurtardıSalça kovalarının içinden çıkanlar görenleri şoke etti - GündemSalça kovalarının içinden çıkanlar görenleri şoke etti30 yıl hapis talebini duyan aileler, adliye koridorunda birbirine girdi - Gündemİstenen cezayı duyan aileler birbirine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...