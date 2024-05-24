Adıyaman’da kurbanlık develer kapış kapış gitti! Para peşin kırmızı meşin

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla beraber kurbanlık alımları başladı. Adıyaman’da 200 ila 300 bin TL arasında satışa çıkarılan kurbanlık develer kısa sürede tükendi.

Büyükbaş hayvanların piyasa değerinin artması nedeniyle vatandaşların bir kısmı kurbanlık develere yöneldi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adıyaman’ın Besni ilçesinde küçük ve büyük baş kurbanlıkların yanı sıra kurbanlık develer de çok rağbet gördü.

SİPARİŞ ÜZERİNE KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Besni ilçesinde Murat Nalman isimli kurbanlık hayvan satıcısı, daha önceki yıllarda olduğu gibi yine kurbanlık deve getirdi. Aydın, Antalya, İzmir ve Çanakkale illerinden getirdiği kurbanlık develeri satışa çıkartan Murat Nalman, kısa sürede develerin çoğunu sattı.

200 İLA 300 BİN LİRA ARASINDA

Genellikle sipariş üzerine kurbanlık deve getiren Murat Nalman, 20 kurbanlık deveden 18’ini sattı. Kurbanlık develere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, fiyatları 200 ila 300 bin TL arasında olan develeri kurban edecek.

Deve satıcısı Murat Nalman, 20 yıldan beri müşterinin talebi üzerine deve getirdiğini belirterek, “Müşterilerin talebi üzerine Aydın, Antalya, İzmir, Çanakkale gibi illerden kurbanlık deve getiriyoruz. Müşteri talebi oldukça getiriyoruz. 2024 yılı içerisinde 20 adet deve getirdik. Bunlardan 18’ini sattık, elimizde 2 tane devemiz var. Onunda bir tanesinin pazarlığı bitmek üzere bir vatandaşımıza verdik” dedi.