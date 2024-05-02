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Adıyaman'daki konteyner kentte kalan iki kuzen kayboldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman&#039;daki konteyner kentte kalan iki kuzen kayboldu!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’daki konteyner kentte yaşayan biri 14 diğeri 16 yaşında olan iki kuzen kayıplara karıştı. Endişeli aile evlatlarından gelecek güzel haberleri bekliyor. Görenlerin ise polise haber vermesini istiyor...

K-2 konteyner kentte kalan Şahabettin ve Ayten Yoldaş çiftinin 3 çocuğundan biri olan Taha Yoldaş (15), K-19 konteyner kentte kalan Muhittin ve Ayşe Demir çiftinin 4 çocuğundan biri olan Salih Demir (16) 3 gün önce kayıplara karıştı. Kimseye haber vermeden kaldıkları konteynerden ayrılan iki kuzeni bir daha gören olmadı.

Adıyaman'daki konteyner kentte kalan iki kuzen kayboldu! - 1. Resim

GÖREN POLİSİ ARASIN

Çocuklarından 3 gündür haber alınamayan aileler evlatlarının hayatlarından endişe ederek durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis ekipleri kayıp iki kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarından haber alamayan aileler, çocuklarının yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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