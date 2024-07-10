AFAD duyurdu, depremler peş peşe oldu! Sabaha kadar sallandılar...

Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak dün akşam Malatya'da şiddetli bir deprem hissedildi. AFAD yeni bilgilendirmede bulundu, sabaha kadar sürdü. İşte ilk veriler ve bölgedeki son durum...

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak da adlandırılan bu afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Malatya'da kaydedildi.

4,2 İLE SALLANDILAR

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.69 kilometre olarak kaydedildi.

ARTÇILAR SABAHA KADAR SÜRDÜ

Büyük korku yaşayan Malatyalılar bu depremden bir kaç dakika sonra yine sallandı. AFAD 3,2 olarak kaydedilen depremin ardından artçıların aralıksız sürdüğünü verileri ile açıkladı. Sarsıntıların merkez üsleri ise Yazıhan, Doğanşehir ve Yeşilyurt oldu. Çevre illerde de hissedilen depremler kısa süreli paniğe sebep olurken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

MUĞLA'DA DEPREM

Bir deprem haberi de Muğla'dan geldi. Saat 03:57'de meydana gelen Gökova merkezli sarsıntının büyüklüğü 2,8 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş ve Muş da artçı sarsıntılardan etkilenen iller arasında yer aldı.

BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR

Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.