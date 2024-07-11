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AFAD duyurdu, Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AFAD duyurdu, Doğan Kalafat hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat hayatını kaybetti. Kalafat'ın vefat haberini AFAD duyurdu.

Türkiye'de deprem araştırmalarına önemli katkı sağlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi eski müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat vefat etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada  "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü, değerli hocamız Doç. Dr. Doğan Kalafat vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve yerbilimleri camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN TAZİYE

Üniversiteden yapılan açıklamada ise, "Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden, Kandilli Rasathanesi’nin kıymetli hocası Doç. Dr. Doğan Kalafat’ı kaybettik. Boğaziçi Üniversitesi’ne, tüm sevenlerine ve akademi camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. 

DOĞAN KALAFAT KİMDİR?

26 Mayıs Van Erciş’te doğan Doğan Kalafat 1977 yılında İstanbul Üniversite Yer Bilimleri Fakültesi’nde Jeoloji bölümünden mezun oldu. 1988-1990 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Doktorasını ise 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İdaresi Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalında yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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