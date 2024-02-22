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    AFAD duyurdu! Malatya'da deprem: İşte ilk veriler...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AFAD duyurdu! Malatya&#039;da deprem: İşte ilk veriler...
    Deprem, Malatya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Deprem saat 13.16'da gerçekleşti. AFAD depremin derinliğini 12 kilometre olarak ölçtü.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu. Kandilli'ye göre ise depremin derinliği 2.3 kilometre.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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