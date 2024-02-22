Naci Görür İstanbul'u bir kez daha uyardı: Yarımada 9 şiddetini görecek

Yer bilimci Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin yeni açıklamalarda bulunarak 7'den büyük bir depremin muhakkak olacağını tekrar edip, "Anadolu yakasında depremin en şiddetli olduğu yerler az. Avrupa yakasında ise tarihi Yarımada’dan Silivri’ye kadar olan ilk 10-15 kilometre 9 şiddetini görür" dedi. Marmara'nın girişinden Tekirdağ'a kadar deprem riskinin olmadığını söyleyen Görür, "Yeşilköy açıklarına kadar olan fay ile Adaların güneyindeki fay İstanbul’da deprem üretecek" ifadelerini kullandı.

6 Şubat felaketinin ardından gözlerin çevrildiği olası Marmara depremi, milyonlarca vatandaşı diken üstünde tutmaya devam ediyor. Korku ve panik içindeki vatandaşlara sürekli 'tedbirli olun' çağrısında bulunan uzman isim Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı 'İstanbul ve deprem' konulu konferansta yeni açıklamalarda bulundu.

Şarköy depremini işaret eden Görür, "Marmara girişinden Tekirdağ’a kadar 160 kilometrelik fay var. 1912’deki Şarköy depreminde bu fayın kırıldığını saptadık. Dolayısıyla burası deprem üretmeyecek. Bu iyi haber. Ancak Yeşilköy açıklarına kadar olan fay ile Adaların güneyindeki fay İstanbul’da deprem üretecek" dedi.

'9 ŞİDDETİNİ GÖRECEK'

Hürriyet'te yer alan habere göre iki fayın birden kırılması halinde İstanbul'da 7.4'lük deprem yaşanacağı söyleyen Görür, şunları aktardı:

Kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacak. İstanbul’da birçok yerde yeraltı suyu var, diğer yandan deprem dalgalarının kayma hızları da oldukça önemli.

Anadolu yakası daha avantajlı çünkü zemin yapısı görece daha güçlü. Ancak Avrupa’nın kuzey kesimlerini bu dalgalar mahvedecek. Anadolu yakasında depremin en şiddetli olduğu yerler az. Avrupa yakasında ise tarihi Yarımada’dan Silivri’ye kadar olan ilk 10-15 kilometre 9 şiddetini görür.