Naci Görür'den Gaziantep için kritik uyarı: Çok stres yüklendi, ne zaman deprem olacak bilmiyoruz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'le ilgili kritik uyarılarda bulundu. Kente yakın olan Ölüdeniz Fayı'ndaki stres yüklenmesine dikkat çeken Naci Görür, "Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz" dedi ve ekledi: Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi'nde kente dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin etkilediği illerden biri olan Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz."

'BEN BELEDİYE BAŞKANI OLSAM...'

"Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım" diyen Prof. Dr. Görür şöyle devam etti:

"Bu da şu demek; Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım."