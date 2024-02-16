Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Naci Görür'den Gaziantep için kritik uyarı: Çok stres yüklendi, ne zaman deprem olacak bilmiyoruz

    Naci Görür'den Gaziantep için kritik uyarı: Çok stres yüklendi, ne zaman deprem olacak bilmiyoruz

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Naci Görür&#039;den Gaziantep için kritik uyarı: Çok stres yüklendi, ne zaman deprem olacak bilmiyoruz
    Gaziantep, Deprem, Naci Görür, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'le ilgili kritik uyarılarda bulundu. Kente yakın olan Ölüdeniz Fayı'ndaki stres yüklenmesine dikkat çeken Naci Görür, "Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz" dedi ve ekledi: Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım.

    Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi'nde kente dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin etkilediği illerden biri olan Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Ölüdeniz Fayı'na dikkat çekerek şunları söyledi:

    “Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz."

    Naci Görür'den Gaziantep için kritik uyarı: Çok stres yüklendi, ne zaman deprem olacak bilmiyoruz

    'BEN BELEDİYE BAŞKANI OLSAM...'

    "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım" diyen Prof. Dr. Görür şöyle devam etti:

    "Bu da şu demek; Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İliç'teki maden faciasında 6 kişiye tutuklama talebi - GündemMaden faciasında 6 kişiye tutuklama talebiMarmara'da batan geminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Mürettebattan yürek sızlatan son sözler: "Allah'ım sen yardım et" - GündemMürettebattan yürek sızlatan son sözlerMaraş depremleri bir ilin yerini değiştirdi! 8 santimetre batıya, 3 santimetre yukarı kaydı - GündemMaraş depremleri bir ilin yerini değiştirdiKandilli açıkladı! Malatya'da bir korkutan deprem daha - GündemKandilli açıkladı! Malatya'da bir korkutan deprem dahaKayıp işçilerin konumları tespit edilmişti: AFAD bölgedeki son durumu aktardı - Gündemİliç'teki kurtarma çalışmaları ne durumda?Özel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kamerada - GündemÖzel halk otobüsü kadını ezdi! Kahreden anlar kameradaGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vaatleri büyük beğeni topladı - GündemBaşkan Şahin'in vaatleri büyük beğeni topladıZeren Ertaş asansör kazasında ölmüştü: Sanıklar bilirkişi raporunu bile yalanladı - GündemSanıklar bilirkişi raporunu bile yalanladıÖzgür Özel'e mesaj mı veriyor? Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı fotoğraf, ziyaretin önüne geçti - GündemYaptığı ziyaret değil, arkadaki yazı gündem olduBakım merkezindeki yaşlıya şiddet olayında kan donduran ifadeler: Kafasına vurdum, top gibi sektirdim - Gündem"Kafasına tekme attım, top gibi sektirdim"
    Sonraki Haber Yükleniyor...