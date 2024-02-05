Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekti: Adıyaman kendi depremini yaşamadı

6 Şubat felaketi sonrası, yerel yönetimlerin 'dirençli kentler' konusuna daha fazla eğilmesi gerektiğini söyleyen yer bilimci Naci Görür, deprem gerçeğinin milyonlarca yıl daha bu coğrafyada var olduğunu söyledi. Görür, Doğu Anadolu Fayı'na dikkat çekerek zamanı geldiğinde muhakkak deprem üreteceğini kaydetti. "Adıyaman kendi depremini yaşamadı" diyen Görür, "Siz komşunun depremini duydunuz" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi deprem gerçeğini on binlerce canın hayatını kaybetmesi, şehirlerin enkaza dönmesiyle acı bir şekilde hatırlattı. Korku ve panik hiç geçmezken artçılara ilişkin jeofizik mühendisi Hurşit Canlı, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay bölgesinde artık büyük deprem beklemiyoruz. Bu bölgenin fayları fazlasıyla kırıldı. Ama 4-5 büyüklüğündeki depremler bir ya da bir buçuk yıl kadar devam eder. Büyük depremler her zaman olmaz" yorumunu yapmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"ndaki konuşmasında deprem gerçeğine vurgu yapıp, Doğu Anadolu Fayı'nı işaret etti.

'ÜLKENİN BİR NUMARALI GÜNDEMİ DEPREM OLMALI'

Günümüzde birçok insanın ve siyasilerin "dirençli kentler" deyimini kullanmaya başladığını ifade eden Görür, şöyle konuştu:

"Hükümet veya muhalefet cephesindeki belediye başkan adayları halka vadettiğinde deprem dirençli kentler inşa edeceğiz diyorlar. Bu elbette ki 6 Şubat depreminin farkındalığı. Bu coğrafyada, 13,6 milyon sene önce deprem mekanizması oluştu. 13,6 milyon seneden beri depremler devam ediyor.

Daha milyonlarca yıl devam edecek. O yüzden bu ülkenin bir numaralı gündemi deprem olmalı. Şimdi biz depremleri durduramayacağımıza göre her depremde de 10 binleri, 50 binleri toprağa veremeyeceğimize göre ne yapabilirizi araştırmalıyız. Depremde ayakta durmak için deprem dirençli kentler yapabilir."

'ADIYAMAN KENDİ DEPREMİNİ YAŞAMADI'

Deprem konusunda uyarılarda bulunan Görür, şöyle konuştu:

Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli olarak 7 ve 7'nin üzerinde depremlerle tahrip olmuştur.

5 MİLYON TON DİNAMİT GÜCÜNDE ENERJİ ÇIKTI

Deprem yaşayan bir kentin insanlarısınız. 'Deprem olacak mı?' demek, güneş doğacak mı, akşam olacak mı demek kadar abes bir şey. Adıyaman kendi depremini yaşamadı. Siz komşunun depremini duydunuz. Adıyaman’ı asıl etkileyecek olan deprem Bitlis Zagros bindirme kuşağıdır. O deprem nereden geldi?

Doğu Anadolu Fayı kırıldığı için siz de yakın olduğunuz için onu duydunuz. Bu deprem olduğunda içindeki enerjinin yüzde 20'sini kırılmamış faylara veya komşu faylara transfer eder. Şimdi düşünün bu fay kırıldığı zaman tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına tek gelen bir enerjiyi açığa çıkardı. Muazzam bir enerji."