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    • MEB'den '1 dakikalık saygı duruşu' kararı: Depremde ölenler anılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MEB&#039;den &#039;1 dakikalık saygı duruşu&#039; kararı: Depremde ölenler anılacak
    Milli Eğitim Bakanlığı, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

    Yarın merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi.

    Gönderilen yazıda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milli Eğitim BakanlığıDeprem
    Haberler > Gündem > MEB'den '1 dakikalık saygı duruşu' kararı: Depremde ölenler anılacak
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