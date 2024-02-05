MEB'den '1 dakikalık saygı duruşu' kararı: Depremde ölenler anılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Yarın merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümü... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 'Deprem Şehitleri İçin Saygı Duruşu' konusunda 81 ile yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında yarın 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı aktarıldı.