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    • Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hatay&#039;da eğitime 1 gün ara verildi
    Hatay, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yarın 1. yıl dönümü... Depremden etkilenen kentlerde büyük yıkım ve can kaybı yaşanırken, Hatay Valiliği dikkat çeken bir karar aldı.

    1 GÜNLÜK ARA VERİLDİ

    Buna göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, afetin birinci yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

    53 BİNDEN FAZLA CANIMIZ GİTTİ

    Öte yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hatay
    Haberler > Gündem > Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi
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