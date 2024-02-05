Hatay'da eğitime 1 gün ara verildi

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Hatay'da yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yarın 1. yıl dönümü... Depremden etkilenen kentlerde büyük yıkım ve can kaybı yaşanırken, Hatay Valiliği dikkat çeken bir karar aldı.

1 GÜNLÜK ARA VERİLDİ

Buna göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, afetin birinci yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.

53 BİNDEN FAZLA CANIMIZ GİTTİ

Öte yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.