6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'ın simge noktalarındaki değişim işte böyle görüntülendi

Hatay'ın simge yerlerinin 6 Şubat 2023 depremlerinden sonraki kayıtları ile enkazın kaldırılmasının ardından çekilen güncel görüntüler bir araya getirildi.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kentlerin başında Hatay yer aldı.

Afetler, kentteki kamu binalarının da aralarında olduğu 80 binden fazla yapıda yıkıma veya ağır hasara yol açtı.

Şehirde Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927'de inşa edilen ve Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar bir yıl meclis binası olarak hizmet veren bina ile Habib-i Neccar Camisi gibi önemli vakıf eserleri de yıkıma uğradı.

Enkaz kaldırma işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı Hatay'da, deprem konutlarının yapımı ve hasar gören kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Depremden 1 yıl sonra Antakya ilçesinin simge yerlerinden Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri, Künefeciler Meydanı ile yapılaşmanın yoğun olduğu Köprübaşı mevkisini havadan görüntüledi.

Şehrin güncel durumuna ilişkin görüntüler, depremlerin ardından yapılan kayıtlarla birleştirildi.