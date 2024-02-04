Hatay'da restorasyonuna başlanan vakıf eser sayısı 45'e yükseldi

Çalışmaları devam eden 30 esere 15 kültür varlığı daha eklendi. Depremlerde zarar gören tarihi eserlerin yeniden inşası için çalışmalar hızla devam ediyor. Restorasyon programına alınan 71 tescilli vakıf eserinden 45'inde çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Hatay'da, 6 ve 20 Şubat'taki depremlerde yıkılan veya ağır hasar gören Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 yapıdan 45'inde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Depremlerin ağır tahribatlar oluşturduğu tarih ve kültür kenti Hatay'da, Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 105 tescilli eserden 71'i ya ağır ya orta hasar aldı ya da yıkıldı.

İhalesi gerçekleşen ve restorasyona başlanan Habib-i Neccar Camisi, tarihi Ulu Cami, Beyazid-i Bistami Türbesi, Rum ve Süryani Katolik kiliseleri gibi toplam 30 eserin çalışmalarında ilerleme kaydedildi.

Çalışmaları devam eden 30 esere 15 kültür varlığının daha eklenmesiyle sayı 45'e yükseldi.

Ağır hasar alan veya yıkılan diğer eserlerin restorasyonu için de çalışmalar devam ediyor.

KURŞUNLU HAN'IN 2025'TE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

Tarihi Uzun Çarşı'da yer alan Osmanlı İmparatorluğu döneminde tarihi İpek Yolu'nu kullanarak Antakya'ya gelen tacirlerin dinlenme merkezi olarak bilinen Kurşunlu Han'da da restorasyon sürüyor.

İçerisindeki 48 dükkan ile caminin depremle kullanılamaz hale geldiği handaki çalışmaların 2025'te tamamlanıp, buranın tekrar Antakya için kültüre, sanata hizmet eder hale getirilmesi planlanıyor.

Depremden hasar gören Mar Yuhanna, Rum ve Süryani Katolik kiliselerinde de ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

71 ESER RESTORASYON PROGRAMINA ALINDI

Vakıflar Hatay Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, depremlerden hemen sonra zarar gören vakıf eserlerine dair yerinde tespit çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Tespit edilen 71 eserin etrafını bariyerlerle çevreleyerek giriş çıkışları kestiklerini aktaran Güneren, daha sonra yapacakları çalışmalarla ilgili bir strateji belirlediklerini ve tamamını restorasyon programına aldıklarını ifade etti.

İlk aşamada 30 eserde çalışma gerçekleştirdiğini belirten Güneren, "Habib-i Neccar Cami, Ulu Cami, Beyazid-i Bistami Türbesi, Kurşunlu Han, Kurtuluş Hamamı, Sarımiye Cami ve kiliseler gibi abidevi yapılar ilk etapta ihale sürecinde hemen programa alındı ve uygulamaya başlandı. Daha sonra diğer eserlerimize sırasıyla geçildi." dedi.

Güneren "Şu anda eski Antakya'da özellikle mahalle mescidi hüviyetinde olan onlarca yapı var, bu eserler de yine tescilli eski eser ve bunları da üçüncü, dördüncü etaplar olarak şu anda programa almış vaziyetteyiz. Bundan iki ay önce sayımız 30 civarındaydı, bugün itibarıyla sayımız 45. Belki 15-20 gün sonra konuştuğumuzda bu sayımız artmış olacak, 71 sayısına ulaşacak. Bundan 2-2,5 ay sonra da tescilli eserlerimizin tamamında restorasyon sürecine başlamış olacağız." diyerek program takvimi hakkında bilgi verdi.

Güneren, programa alınan 45 vakıf eseriyle ilgili bilfiil sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu işlemlerin projelendirmeleri dahil her sürecinin meşakkatli ve titizlikle yürütülmesi gereken konular olduğunun altını çizen Güneren, her bir eserin iş bitiminin 700-750 gün sürdüğünü kaydetti.