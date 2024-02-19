İki ilçe saatli bomba gibi! Naci Görür İstanbul'da fayın kırılacağı noktaları açıkladı

Son dönemde yurdun batısında yaşanan depremlere dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'ndeki fayları işaret ederek kırılacak yerleri tek tek açıkladı. İşte saatli bombaya dönen İstanbul ilçeleri...

Hem Adıyaman'da hem de Tekirdağ'da iki ayrı "Depreme Dirençli Kentler Sempozyumu"nda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarılar geldi.

"DOĞU ANADOLU FAYI'NA DİKKAT"

Doğu Anadolu Fayı'nın yeniden deprem üreteceğine dikkat çeken Görür, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu Fayı muhakkak zamanı geldiğinde depremi üretir. Bu bölge de sürekli olarak 7 ve 7'nin üzerinde depremlerle tahrip olmuştur. Deprem yaşayan bir kentin insanlarısınız. 'Deprem olacak mı?' demek, güneş doğacak mı, akşam olacak mı demek kadar abes bir şey. Adıyaman kendi depremini yaşamadı. Siz komşunun depremini duydunuz. O deprem nereden geldi? Doğu Anadolu Fayı kırıldığı için siz de yakın olduğunuz için onu duydunuz. Bu deprem olduğunda içindeki enerjinin yüzde 20'sini kırılmamış faylara veya komşu faylara transfer eder. Şimdi düşünün bu fay kırıldığı zaman tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına tek gelen bir enerjiyi açığa çıkardı. Muazzam bir enerji."

"İBB ADAYLARINA ÖNERİLERDE BULUNDUM"

Marmara Bölgesi'nde ise yeni seçilecek belediye başkanlarına deprem konusunda önerilerde bulunduğunu belirten Görür, olası depremde ortaya çıkacakdevasa molozun bile nasıl bertaraf edileceğini kimsenin bilmediğine dikkat çekti.

İKİ İLÇE SAATLİ BOMBANIN ÜZERİNDE

Marmara Denizi'ndeki fayları işaret eden Görür, "Trakya bölgesi dediğin zaman, bakın şimdi deprem üretecek fay denizde. Bu nereden başlıyor, körfezden başlıyor diyelim Tekirdağ'a kadar denizin içerisinde devam ediyor. 160 kilometre bunun uzunluğu var. Şimdi özellikle kırılmasını beklediğimiz yerler, Silivri açıklarından Yeşilköy açıklarına kadar ve adaların orada bulunduğu faylar. Bunlar, 7.2 ile 7.4 arasında büyüklükte bir deprem üretir." dedi.