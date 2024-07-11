Afyonkarahisar'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son dakika... Afyonkarahisar'da deprem oldu. AFAD saat 06:24'te meydana gelen depreme ilişkin ilk verileri paylaştı. Şiddetli deprem çevre illerde de hissedildi, işte son gelişmeler...
Yurdun dört bir yanından korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Son deprem Afyonkarahisar'da oldu. Şiddetli deprem birçok yerde hissedildi, AFAD son dakika olarak duyurdu. İşte ilk veriler ve son gelişmeler...
AFYONKARAHİSAR'DA ŞİDDETLİ DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Afyonkarahisar merkezde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. 06:24'te meydana gelen depremin derinliği 6,99 kilometre olarak belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
DEPREM ANI KAMERADA
Bölge halkı büyük panik yaşarken deprem anı cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Görüntülerde sallanan avize ve büyük korku yaşayan küçük kızın ağlaması da yer aldı. Vatandaşlar endişeli bir şekilde sokaklara çıktı.
DEPREMLER PEŞ PEŞE GELDİ
Şiddetli depremin ardından Afyon, saat 06.27'de bu kez 3.1 büyüklüğünde, saat 06.30'da da 3,6 büyüklüğünde depremle sallandı.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi