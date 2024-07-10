Ağabeyini feci şekilde katleden zanlının savunması ortaya çıktı: Beni ve başkalarını istismar etti

Kocaeli'de ağabeyinin boğazını ve cinsel organını keserek öldüren Emre T. devam eden yargılamasında Murat Can T.'nin cinsel istismarına maruz kaldığını ve bunun travma oluşturduğunu söyledi. Ağabeyinin başkalarını da istismar ettiğini söyleyen katil zanlısı için mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 22 Nisan 2023'te korkunç bir cinayet haberiyle yankılandı. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki Emre T., ağabeyi 32 yaşındaki Murat Can T.'yi bıçakladı.

Evden yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan Emre T., şüpheli tavırları ve elindeki bıçakla gezmesi devriye gezen polis ekiplerinin dikkatini çekti. Kendisini durduran polis ekiplerine "Ağabeyimi öldürdüm" diyerek cinayeti itiraf eden Emre T. gözaltına alındı. Murat Can T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Emre T.'nin ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kestiği ortaya çıktı.

BAŞKALARINI DA İSTİSMAR ETMİŞ

Emre T'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Emre T. ve avukatı katıldı. Savunma yapmak istemediğini söyleyen tutuklu sanık Emre T., "Daha önce yaşananları anlattım, daha fazla anlatmak istemiyorum. Ben 6-7 yaşlarındayken ağabeyimin cinsel saldırısına maruz kaldım. Tam olayı gerçekleştirecekken bağırdım.

Bağırmasaydım beni istismar edecekti. Ağabeyimin daha önce de ben henüz küçük yaşlardayken başkalarına cinsel istismar uyguladığını gördüm. Bende travma oluştu. Olay bu sebeple meydana gelmiştir, takdir mahkemenindir" diye konuştu.

Sanık avukatı da olayın ağır tahrik altında gerçekleştirildiğini belirterek, karar verirken bu durumun göz önünde bulundurulmasını istedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Emre T. "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama sürecinde pişmanlık göstermediği için sanığa takdiri indirim de uygulanmadı.