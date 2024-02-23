Ağrı Patnos'ta eğitime kar engeli
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Ağrı Patnos'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Ağrı’nın Patnos ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar sabah yağan karla güne uyandı. Patnos Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Patnos’ta taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.