Ağrı Patnos'ta eğitime kar engeli

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Şubat 2024 09:40 - Güncelleme: 23 Şubat 2024 09:42 - Güncelleme:

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Ağrı Patnos'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.