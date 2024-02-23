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    Ağrı Patnos'ta eğitime kar engeli

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ağrı Patnos&#039;ta eğitime kar engeli
    Hava Durumu, Ağrı, Patnos, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ağrı Patnos'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. 

    Ağrı’nın Patnos ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar sabah yağan karla güne uyandı. Patnos Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Patnos’ta taşıma merkezli ve köy okullarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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