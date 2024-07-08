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Ağrı'da hayvanlarını otlatan çobana yıldırım isabet etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ağrı&#039;da hayvanlarını otlatan çobana yıldırım isabet etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ağrı'da yüksek rakımlı yaylada hayvan otlatan çobana yıldırım isabet etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çoban hastaneye kaldırıldı.

Ağrı il merkezine bağlı Dedemaksut köyü yakınlarında bulunan yüksek rakımlı yaylada hayvanları otlatan çoban S.A'ya yıldırım isabet etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine, bölgeye biri 4x4, 2 ambulanstan oluşan sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN ÇOBANIN DURUMU İYİ

Sağanak yağmura rağmen köye bağlı Köroğlu mezrasına 4x4 ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, burada ilk müdahaleyi yaptıkları çoban S.A'yı, 2 saatlik çalışmayla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. S.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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