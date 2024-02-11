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    • AK Partili Fatma Sevim Baltacı'ya veda... Erdoğan: Haberi aldığımızda adeta vurulmuşa döndük

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baltacı'nın cenaze töreninde "Haberi aldığımızda adeta vurulmuşa döndük" ifadelerini kullandı.

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Baltacı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baltacı'nın cenaze törenine katıldı.

    Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Şu anda musallada bulunan Fatma Sevim Baltacı kardeşimizi hakka uğurlayacağız. Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz. Fatma Sevim kızımız yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak.40 yaşında genç bir kızımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Dava ve yol arkadaşlarının umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ölüm, hayat bir imtihan."

    AK Partili Fatma Sevim Baltacı'ya veda... Erdoğan: Haberi aldığımızda adeta vurulmuşa döndük

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > AK Partili Fatma Sevim Baltacı'ya veda... Erdoğan: Haberi aldığımızda adeta vurulmuşa döndük
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