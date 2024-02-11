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    • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı
    Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

    AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

    Baltacı’nın, akşam saatlerinde AK Parti İl Başkanlığının karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

    ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

    Erdoğan'ın mesajı şöyle:

    "Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendiğimiz, AK Parti’mizin İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kardeşime Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yol arkadaşımızın kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma Sevim Baltacı için başsağlığı mesajı
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