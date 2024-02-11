AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde aracın çarptığı Kadın Kolları Başkan Yardımcısı vefat etti

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum taziye mesajı yayımladı.

İL BİNASI ÖNÜNDE ARAÇ ARAÇ ÇAPRTI

Edinilen bilgiye göre, AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, akşam saatlerinde il binasına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Fatma Sevim Baltacı’ya bu esnada otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baltacı yola savrularak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından Baltacı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ÖMER ÇELİK DUYURDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik üzücü haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ömer Çelik sosyal medya hesabı X üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik.

Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağ olsun."

TÜM AK PARTİ AİLEMİZE SABIR DİLİYORUM

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti mensuplarına sabır diledi. Kabaktepe, 11 Şubatta İstanbul'da gerçekleştirilecek seçim çalışmalarının ertelendiğini duyurdu. Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine başsağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah."

DAVA ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Sevim Baltacı'nın vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı.

Kurum, "Dava arkadaşımız, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilâtımıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

MURAT KURUM'UN SEÇİM PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İBB Adayı Murat Kurum'un bugünkü seçim programı cenaze töreni nedeniyle iptal edildi.