AK Parti'nin kurucu isimlerindendi, Yaşar Yakış vefat etti!

AK Parti'nin ilk Dışişleri Bakanı emekli diplomat Yaşar Yakış vefat etti. Yakış, partinin kurucu isimlerinden biri olarak da tanınıyordu.

AK Parti’nin kurucu isimlerinden olan Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 85 yaşındaki eski diplomat 2002 yılında kurulan partinin ilk dışişleri bakanı olmuştu.

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

Yaşar Yakış, 1938 yılında Akçakoca'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1962'de Dışişleri Bakanlığına girdi. Anvers Başkonsolosluğunda ve Lagos Büyükelçiliğinde görev yaptı. Roma'da NATO Savunma Kolejine devam etti. Brüksel'de NATO Daimi Temsilciliğinde ve Şam Büyükelçiliğinde Müsteşarlık yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlığı görevinde sekretarya hizmeti sunmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde oluşturulan İSEDAK Koordinasyon Bürosu'nu kurdu ve başkanlığını yaptı.

1988 yılında Riyad Büyükelçisi oldu. 1992-95 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında Ekonomik İşlerden sorumlu müsteşar Yardımcılığı yaptı. 1995 yılında Kahire Büyükelçisi, 1998 yılında Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

Evli, bir çocuk babası olan Yakış, Fransızca, İngilizce ve Arapça biliyor.

AK PARTİ'NİN KURUCU ÜYESİYDİ

2001 yılında Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli oldu ve AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete atıldı. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü. Yakış, 3 Kasım 2002’de düzenlenen genel seçimlerde Düzce’den milletvekili seçildi, 18 Kasım 2002 tarihinde de Dışişleri Bakanı olarak atandı.