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    • AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    AK Part, Küçükçekmece, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralanmıştı. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıkarken videoda vatandaşların panik halinde kaçtığı anlar yer alıyor.

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı anlarında vatandaşlar panikle kaçışıyor. Bazı vatandaşlar araba çevrelerini kendilerine siper ederek korunmaya çalışıyor.

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    17 KİŞİ GÖZALTINDA

    Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, “57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz” dedi.

    AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AK PartKüçükçekmece
    Haberler > Gündem > AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
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