AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralanmıştı. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıkarken videoda vatandaşların panik halinde kaçtığı anlar yer alıyor.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında, kimliği belirsiz kişilerce tabanca ve uzun namlulu silahlar kullanılarak silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda Ebru Güneş isimli kadın ağır yaralanmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı saldırı anlarında vatandaşlar panikle kaçışıyor. Bazı vatandaşlar araba çevrelerini kendilerine siper ederek korunmaya çalışıyor.

seçim çalışmasına düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı" width="850px" height="100%" class="lazyload mx-auto my-3 d-block" data-src="https://icdn.turkiyegazetesi.com.tr/images/24-02/12/cropped_aa-20240210-33672457-33672451-kucukcekmecede_ak_partinin_secim_calismasi_sirasinda_silahli_saldiri.jpg">

17 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, “57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz” dedi.