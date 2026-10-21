Uyum süreci kapsamında partinin çalışma sistemi, teşkilat yapısı ve yerel yönetim politikaları anlatılıyor. Bakanlıklarla gerçekleştirilen odak toplantılarında ise belediyelerin ihtiyaçları ve hizmet planlamaları üzerinde duruluyor.

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AK Parti’ye katılan 108 belediye başkanı için uyum süreci yürütülüyor. Bu kapsamda başkanların öneri, düşünce ve projeleri dinlenirken, mevcut belediye çalışmalarının AK Parti’nin yerel yönetim anlayışıyla bütünleştirilmesi için çeşitli toplantılar gerçekleştiriliyor. Uyum sürecinde özellikle belediyelerin hizmet kapasitesini ve şehirlerin gelişimini doğrudan etkileyen bakanlıklarla odak toplantıları düzenleniyor. Toplantılarda, belediyelerin ihtiyaçları ve hizmet planlamaları üzerinde duruluyor. Böylece yerel yönetimlerin çalışmalarıyla merkezi idarenin imkânları bir araya getiriliyor.

AK Parti’nin yönetim anlayışı anlatılıyor: Yeni başkanlar için uyum eğitimi

MERKEZLE ORTAK HAREKET

Sürecin bir diğer ayağını ise AK Parti Genel Merkezindeki Yerel Yönetimler ve Teşkilat Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar oluşturuyor. Bu toplantılarda belediye başkanlarına partinin çalışma sistemi, dili, üslubu, teşkilat yapısı ve yerel yönetim politikaları aktarılıyor.

KARŞILIKLI BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Süreç, tek taraflı bir bilgilendirme faaliyetiyle sınırlı kalmıyor. Yeni katılan belediye başkanlarının görüş, öneri, eleştiri ve projeleri de dinlenerek geri bildirim alınıyor. Böylece hem belediye başkanlarının tecrübelerinden faydalanılıyor hem de mevcut çalışma sistemi sahadan gelen değerlendirmeler doğrultusunda geliştirilerek, ortak bir hizmet anlayışı güçlendiriliyor.

AK Parti kaynakları sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede “Her arkadaşımız bizim için bir zenginlik. Yaptığımız çalışmaların nasıl göründüğünü de onlardan öğreniyoruz. Onların tecrübelerinden istifade ediyor, kendi çalışmalarımızla onların çalışmalarını birleştiriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

AK Parti’ye katılan 108 belediyeden 37’si CHP’ye, 43’ü Yeniden Refah Partisine, 11’i İyi Parti’ye, 3’ü DEVA’ya, 3’ü DEM’e, 2’si DP’ye, 2’si SP’ye, 1’i BBP’ye, 6’sı bağımsızlara ait.

AK Parti’nin yönetim anlayışı anlatılıyor: Yeni başkanlar için uyum eğitimi

BAŞKANLAR GAZETEMİZE KONUŞTU: HERKES BURADA GÖREVİNİN BİLİNCİNDE

CHP’den AK Parti’ye geçen Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, yeni partisinde çok mutlu olduğunu söyledi. Yıldırımkaya “AK Parti’de disiplin, lidere saygı, itaat var. Diğer partiler gibi her kafadan ayrı bir ses çıkmıyor. Herkes görev ve sorumluluğunun bilincinde. Hiç kimse kendi görev alanı dışına çıkmıyor. Cumhurbaşkanı’mız tüm süreçleri çok iyi yürütüyor. AK Parti’de olduğum için çok mutluyum” dedi.

Eski CHP’li olan Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ise AK Parti’nin hâlâ kurulduğu 2001 yılındaki coşku ve heyecandan hiçbir şey kaybetmediğini belirtti. Koç “25 yıllık partide ilk günkü heyecanı gördüm. Herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğü, görevinin bilincinde olduğu bir teşkilat gördüm. Siyasette meselenin yerelden başladığını, yerele verilen değeri ben burada gördüm. Genel Merkez ile bağlı birimlerin iletişiminin sağlıklı olmasını burada gördüm” ifadelerini kullandı.

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