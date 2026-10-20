Fon soruşturmasına dair konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kurumlar görevinin başında. Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Hangi makam sahibi bunların hiçbir önemi yok. Gerçek açığa çıkacak" dedi. Çelik terörsüz Türkiye sürecine dair kararlılık mesajı verirken, "Devletin kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işinin başındadır. Üzerlerine düşenleri biliyorlar" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon soruşturmasının kararlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Çelik, "Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi bunların hiçbir önemi yok. Gerçek açığa çıkacak" sözlerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecini değerlendiren Çelik, "Devletin kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işinin başındadır. Üzerlerine düşenleri biliyorlar. Yüce Meclis'in de onayladığı yasayla birlikte yol haritası iyice berraklaşmıştı" dedi.

Mekke İttifakı Anlaşması'nın için net mesaj veren Çelik, "NATO'ya alternatif olmadığını, tam tersine uluslararası güvenlik mimarisinin tamamlayıcı bir mekanizması olduğunu net bir şekilde ifade ettik" şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor

Çelik'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN VEFATI

Bu kayıptan sonra çok çirkin gerçekten çok acı verici bir takım paylaşımlar yapıldığını gördük sosyal medyada. Bir vefat haberi karşısında böylesine bir nefret söyleminin örgütlü bir şekilde kullanılmasını, ortaya çıkarılmasını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Onun dışında pek çok siyasi partiden son derece sağduyulu, son derece insani hassasiyetlere saygılı, bu acı kaybımız karşısında gereken paylaşımı, acımızı paylaşmaya dönük mesaj yayınlayanlar oldu. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kere daha Dündar Ziya Gültekin kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün daha önceden de yol arkadaşlığı yaptığımız milletvekilimiz Kani Torun Bey partimize tekrar geldiler, katıldılar. Kendisine evinize hoş geldiniz diyoruz. Kani Bey'in Afrika'da biliyorsunuz çok önemli çalışmaları oldu. Çok değerli bir arkadaşımız. Oradaki çalışmalara çok güçlü emek verdi. Bundan sonrasında da inşallah partimiz de kendi evinde bu çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor

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AK PARTİ'YE KATILIMLAR

Tabii partimize hem belediye başkanlarından hem milletvekillerinden çok sayıda katılım talebi var. Bunu partimizin yetkili kurulları titizlikle inceliyor. Önümüzdeki dönemde de hem milletvekili seviyesinde hem Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi seviyesinde pek çok katılımı hep beraber göreceğiz. Bugün de Bodrum'dan bir meclis üyesi arkadaşımız aramıza katıldılar. Bütün bunlar partimizin Türkiye'nin geleceği için AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güvenilir adres olduğunu hem Türkiye'nin yeni dünyanın ortaya çıkardığı sorunları çözmede hem de geleceğe yürümedeki iradesini AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın temsil ettiğini gösteren yaklaşımlar.

FON SORUŞTURMASI

Fon meselesinde Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde yürüyor. Bütün bu bizim fon dolandırıcıları, fon şeytanları dediğimiz bu yolsuzlukları yapanların üzerine gidilmesi konusunda yüksek bir iradeyle kararlı ve tavizsiz bir şekilde hareket ediliyor. Tabii ki bu fon şeytanları, fon dolandırıcıları dediğimiz kişilerle meşru yatırımcıyı, buraları meşru bir yatırım aracı olarak kullanan vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Türkiye'nin bu konular tartışılırken sermaye piyasalarına zarar verecek, Türk ekonomisine zarar verecek bir takım yaklaşımların, değerlendirmelerin doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii bu fon şeytanlarının, bu fon dolandırıcılarının üzerine gidilmesi konusundaki kararlılığımızı bu mekanizmalarla ifade etmeye devam ediyoruz. Daha önce de ifade etmiştim. Herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kimseyi mahkum etmeyiz, ettirmeyiz. Ama herhangi bir siyasi himaye ile de herhangi bir iddianın örtbas edilmesine müsaade etmeyiz. Burada temel mesele bütün gerçeğin açığa çıkması ve bu gerçeğin açığa çıkmasıyla birlikte de gereken sonuçlara ulaşılmasıdır. O yüzden devletin bütün kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla görevinin başında ve bu meselenin tam olarak açığa çıkması bu fon şeytanlarının, fon dolandırıcılarının hem çaldıkları paraların geri alınması hem de cezalandırılması konusunda adliyeden maliyeye bütün denetim kurulumlarına kadar herkes görevinin başında meşru yatırımcının korunması, mağdur edilenin korunması için de gereken hassasiyet gösteriliyor. Burada kimse kimsenin avukatı ya da savcısı değil, kimse kimsenin ne herhangi bir siyasi linç kampanyasıyla kendini savcı yerine koyup mahkum etmesi gibi bir yaklaşım içinde olmamalı. Kimse de herhangi bir iddia varsa birilerinin avukatı olup herhangi bir siyasi himaye içerisine girmemeli şeklindeki ilkemizi ayakta tutuyoruz.

Tabi sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi konusunda hassasiyetimiz var. Ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması önemli. Bu çerçevede teklif edilen kanun Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşülecek muhtemelen bu hafta. Tabi bu koordinasyon kurulu tarafından Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen mevcut kanun. bu bahsettiğim yaklaşımları garanti altına alırken bunun yanında daha önce de ifade etmiştik bir daha böyle şeylerin tekerrür etmemesi için yapısal tedbirlerin alınması sistemsel bir vites yükseltilmesi son derece önemli. Bu çerçevede bu mevcut kanun teklifinin yanı sıra sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesini sağlamaya dönük. Aynı zamanda düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesine dönük. Aynı zamanda yaptırım ve cezaların caydırıcılığının arttırılmasına dönük. Ve sermaye piyasasında sermaye piyasası kanununda kalıcı ve kapsamlı değişiklik öngören bir taslak çalışması üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Şimdi tabi tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkındaki kanun taslağı çalışmaları çerçevesinde Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen, birinci olarak kanun teklifiyle tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarından bu düzenlemenin yayımı tarihinde tasfiyesi tamamlanmış olanların dediğim gibi adil, şeffaf ve etkin bir şekilde tasfiyesi amaçlanıyor. Ayrıca bu fonların mal varlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması hedefleniyor. Fon kayıp ve zararının sorumlulardan tahsili hedefleniyor. ve geri kazanılan değerlerin bu fan payı sahibine ödenmesi şeklindeki usul ve esasları düzenleyecek ve yüce Meclis bunu tartışacak ve yüce Meclis'in tartışmasıyla birlikte bu hedeflere ulaşacak şekilde bu düzenlemenin hayata geçmesi esas olacak. Tabii tüm bunun siyasi çerçevesini oluşturan şey, siyasi iradesini oluşturan şey bütün bu adımları etkili bir şekilde atarken dediğim gibi fon şeytanları ve fon dolandırıcılar dediğimiz bu sahtekar ve tamahkarlarla meşru yatırımcıyı birbirinden ayırt etmek, Buradaki sorunla ekonominin bütünü gücü arasındaki ayırt edici yaklaşımlara önem vermek çok önemli.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine gidiliyor

Herhangi bir şekilde bunların bir siyasi linç kampanyasıyla insanların hedef gösterilmesi de doğru değil. Herhangi bir siyasi himayeyle herhangi bir iddianın üzerine gidilmemesi gibi bir yaklaşım da söz konusu olamaz. Hem siyasi lince karşı olduğumuzu hem siyasi himayeye karşı olduğumuzu net bir şekilde söylüyoruz. Bunun da yolu adliyenin ve maliyenin çalışmaları çerçevesinde bütün gerçeğin açığa çıkmasıdır. Bu açığa çıkması üzerinden bu argümanların geliştirilmesidir. Yoksa siyasi polemik konusu yapmak üzere çeşitli şeyler çarpıtıldığı zaman o zaman mesele yanlış yerlere gidebiliyor. Bu sefer gerçekten üzerine gidilmesi gereken meselelerle ilgili enerjiler başka yerlere kaydırılmış oluyor. Ama burada bizim kararlılığımız nettir ve açıktır. Bu fon şeytanlığının, bu fon dolandırıcılığının üzerine sonuna kadar gideceğiz. Kime yakın, kime uzak, kime, kim nerede duruyor, hangi makam sahibi bunların hiçbirinin önemi yok. Dediğim gibi ne siyasi linçle mahkum ettiririz, herhangi bir kimseyi, ne de siyasi himayeler hangi bir iddiayı örtbas ettiririz. Gerçek sonuna kadar açığa çıkacak ve yanlış yapanlardan bunun hesabı en güçlü şekilde sorulacak.

IRAK VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Sayın Irak Başbakanı Ali Zeydi bu çerçevede son derece kapsayıcı çalışmalar ortaya koyuyor. Hem terörsüz bölge konusunda Sayın Başbakan'ın çok doğru yaklaşımları olduğunu görüyoruz.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa’nın Irak hükümetinde devlet bakanlığı görevine seçilmesini son derece olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Geldiğimiz noktada, etrafımızdaki gelişmelere baktığımızda, “Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” sürecinin ne kadar kıymetli ve zamanlaması ne kadar doğru bir süreç olduğunu hep beraber görüyoruz.

Devletin kurumları Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işinin başındadır. Üzerlerine düşenleri biliyorlar. Yüce Meclis'in de onayladığı yasayla birlikte yol haritası iyice berraklaşmıştı.

Terörsüz Türkiye” ve “Terörsüz Bölge” süreci; Türk'ün, Kürt’ün, Arap'ın, Sünni'nin, Alevi'nin, Ezidi'nin, Nusayrî'nin, Şiî'nin herkesin faydasına olan bir süreçtir. Bunun karşısında duranın tüm bu kavramlarla kavgası olduğu ortaya çıkmış olur. Bu bir kader birliğidir. Bu hem kaderdaşlıktır, hem de geleceği beraber kurma iradesidir.

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İSRAİL FİTNESİ

Siyonist işgalcilik ve emperyalist bölücülük adeta kol kola girmiş, bölgedeki Türkleri, Kürtleri, Arapları birbirlerinden uzaklaştırmak ve aralarında fitne çıkarmak için elinden gelen bütün enstrümanları devreye sokmuş durumda.

Filistinlinin toprağına çöken kişinin adı yerleşimci değil, hırsızdır.

İsrail’de seçimler yaklaşırken mevzi kaybeden soykırım şebekesi, Gazze’de insan öldürmeye devam ediyor. Batı Şeria’da ‘yerleşim yeri’ açtıklarını söylüyorlar; biz oralara hırsızlık bölgeleri diyoruz.

Netanyahu, zemin kaybettikçe seçim kampanyasını Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerine kurmaya çalışıyor. Bunun bizim için herhangi bir hükmü yok.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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