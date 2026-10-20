Üsküdar Belediyesi, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin’den boşalan başkan vekili koltuğu için bugün seçime gidiyor. Seçimde Cumhur İttifakı’nın adayının kim olacağı belli oldu.

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Üsküdar Belediyesi’nde gerçekleştirilecek belediye başkan vekilliği seçimi öncesinde Cumhur İttifakı’nın adayı belirlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP grubunun ortak adayının Muhammed Emin Sarıoğlu olarak belirlendiğini duyurdu.

Cumhur İttifakı’nın adayı belli oldu! Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi bugün

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybetmesi sonucu boşalan başkanlık koltuğu için bugün belediye başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından, 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmiş, ancak seçime ilişkin AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme seçimin tekrarlanmasına karar vermişti.

Muhammed Emin Sarıoğlu

8 Eylül’de yenilenen seçimde ise AK Parti’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23’ünü alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçilmişti.

Gültekin’in 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından belediye başkan vekilliği için bugün Üsküdar Belediye Meclisi’nde tekrar seçim yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de aday çıkaracak. Cumhur İttifakı ise ortak adayla seçime katılacak.

Dündar Ziya Gültekin

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Seçim öncesi belediye binası önünde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken, seçimin saat 10.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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