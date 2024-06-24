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Akaryakıta çifte zam! Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akaryakıta çifte zam! Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerini üzen haber geldi, akaryakıta çifte zam var. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 TL motorine ise 1,68 TL fiyat artışı olacak. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarında son durum...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri değişiklik gösteriyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarına çifte zam yapılacağı öğrenildi. Üstelik bu geceden itibaren geçerli olacak. 

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2 TL motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.67 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 40.3 satılıyor.

24 HAZİRAN İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI 

Benzin fiyatı: 39,75 TL
Motorin litre fiyatı: 40,23  TL
LPG 19,30 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI 

Benzin fiyatı: 39,84 TL
Motorin litre fiyatı: 40,29 TL
LPG 19,78 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41 TL
Motorin litre fiyatı: 41,26 TL
LPG fiyatı: 19,76 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,63 TL
Motorin litre fiyatı: 44,70 TL
LPG litre fiyatı: 19,36 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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