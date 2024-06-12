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İBB'den yurt ücretlerine yüzde 50 zam! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İBB&#039;den yurt ücretlerine yüzde 50 zam! 1 Eylül&#039;den itibaren geçerli olacak

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olmasını kararlaştırdı. Zam, 1 Eylül 2024'ten itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi haziran ayı üçüncü birleşimi, Saraçhane'deki belediye binasında Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapıldı.

Meclis'te İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Bu görüşmede yapılan teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Meclis'te yapılan oylamada İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin 'hayır' oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

İSBİKE BİSİKLET KİRALAMA ÜCRETLERİNE YÜZDE 100 ZAM

Öte yandan Mecliste, İSBİKE ücretlerine zam teklifi de görüşüldü. Teklifte, yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan 1148 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması istendi.

Mecliste yapılan oylamada zam teklifi kabul edildi. Zam tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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