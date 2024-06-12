İBB'den yurt ücretlerine yüzde 50 zam! 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak

Meclis'te İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2024 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü. Bu görüşmede yapılan teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi.

1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ

Meclis'te yapılan oylamada İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin 'hayır' oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Zam, 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak.

İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.