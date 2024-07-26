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Akdeniz'de beşik gibi sallandı, depremler peş peşe geldi! İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de beşik gibi sallandı, depremler peş peşe geldi! İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akdeniz'de meydana gelen depremler bölge halkına büyük korku yaşattı. Gece 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından az önce yine sallandılar! AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Akdeniz'de son günlerde meydana gelen depremler bölge halkında paniğe sebep oldu. Gece saat 02:59'da Marmaris'te 3,8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 39 kilometre olarak kaydedilirken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. 

ANTALYA DA SALLANDI

Bölgedeki diğer deprem de Antalya'da kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 09:31'de 3,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 26 kilometre olarak kaydedildi. Tokat, Adıyaman, Bursa ve Erzurum'da da ufak çaplı sarsıntılar yaşandı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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