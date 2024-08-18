Akdeniz'de korku dolu anlar! Bir telefonla 3 kişinin hayatı kurtuldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde tekne ile açılan 3 arkadaş hayatlarının şokunu yaşadı. İçlerinden biri son anda telefonunu bularak yardım istedi. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri şahısları kurtarırken olayın sebebi de ortaya çıktı.
Olay, saat 08.30 sıralarında İskenderun Körfezi Madenli Yat Limanı açıklarında yaşandı.
Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ihbar hattına bir teknenin battığı ihbarının alınmasıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot bölgeye intikal etti.
Ekipler tekne sahibi 53 yaşındaki Rıfat Bozkır, 45 yaşındaki Nuri Gökhan Seçkin ve 47 yaşındaki Ender Balcı'yı suda yüzer halde buldu.
Şahısların ‘Buseli’ isimli tekneyle balık tutmak için denize açıldıkları öğrenildi. Teknenin bir anda arka taraftan su almaya başladığı ön tarafa doğru ağırlık vermelerine rağmen su almaya devam ettiği sonrasında da battığı öğrenildi. İçlerinden birinin son anda yakaladığı telefon sayesinde yardım istedikleri ortaya çıktı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 3 arkadaş sağlık kontrolü için Madenli Yat Limanında hazır durumda bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.
Arsuz Devlet Hastanesine kaldırılan şahıslar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı