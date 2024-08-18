Akdeniz'de korku dolu anlar! Bir telefonla 3 kişinin hayatı kurtuldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Ağustos 2024 09:59 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme:

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Hatay’ın İskenderun Körfezi’nde tekne ile açılan 3 arkadaş hayatlarının şokunu yaşadı. İçlerinden biri son anda telefonunu bularak yardım istedi. Bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri şahısları kurtarırken olayın sebebi de ortaya çıktı.