AKOM'dan sağanak uyarısı: Cumartesiye kadar devam edecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AKOM'un son tahminlerine göre, İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak beklendiğini duyurdu.
AKOM'a göre, perşembe gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. 25-28 derece olan sıcaklıkların 16-18 derece seviyelerine gerileceği tahmin ediliyor.
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği, il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda 25-28 °C aralığında seyreden sıcaklıkların perşembe günüden itibaren 16-18°C aralığında bahar değerlerine gerileceği öngörülüyor."