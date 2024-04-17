AKOM'dan sağanak uyarısı: Cumartesiye kadar devam edecek

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 11:28 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 11:32 - Güncelleme:

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AKOM'un son tahminlerine göre, İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.