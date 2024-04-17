Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AKOM'dan sağanak uyarısı: Cumartesiye kadar devam edecek

AKOM'dan sağanak uyarısı: Cumartesiye kadar devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AKOM&#039;dan sağanak uyarısı: Cumartesiye kadar devam edecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AKOM'un son tahminlerine göre, İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da cumartesi gününe kadar sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM'a göre, perşembe gününden itibaren sıcaklıklar düşecek. 25-28 derece olan sıcaklıkların 16-18 derece seviyelerine gerileceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği, il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hali hazırda 25-28 °C aralığında seyreden sıcaklıkların perşembe günüden itibaren 16-18°C aralığında bahar değerlerine gerileceği öngörülüyor."

Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Endonezya’daki Ruang Yanardağı patladı, 838 kişi tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitlis Emniyet Müdürü'nün eşinin görev yerini ifşa eden 3 polis yakalandı - GündemBitlis Emniyet Müdürü'nün eşinin görev yerini ifşa eden 3 polis yakalandıYargıtay'da 'başkanlık' düğümü: 19'uncu turda da seçilemedi - GündemYargıtay'da 'başkanlık' düğümü: 19'uncu turda da seçilemediCumhurbaşkanlığı "TSK'da CHP'nin seçim zaferi coşkuyla kutlandı" iddialarını yalanladı - GündemCumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldiInterpol tarafından aranırken İstanbul'da yakalandı: Orta Asya'yı dolandıran sahte altın tüccarı çıktı - GündemSuç profili şoke etti! Yakalanmasa Türkiye'de de yapacakmışFırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz - GündemFırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisizKuraklık Eğirdir Gölü'nü de vurdu: 'Tedbir alınmazsa ikiye ayrılacak' - Gündem'Tedbir alınmazsa ikiye ayrılacak'
Sonraki Haber Yükleniyor...