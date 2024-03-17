Akraba kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde amca çocukları arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde amca çocukları oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahların ateşlendiği kavgada, Ali K. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ise ağır yaralandı.

Kavga sonrası mahallede çıkan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi.

Olayların büyümesi nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.