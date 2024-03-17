Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Akraba kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Akraba kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde amca çocukları arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların havada uçuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Harran ilçesine bağlı Konacık kırsal mahallesinde amca çocukları oldukları öğrenilen iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Silahların ateşlendiği kavgada, Ali K. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ise ağır yaralandı.

Kavga sonrası mahallede çıkan olaylarda bazı evler ile araçların ateşe verildiği öğrenildi.

Olayların büyümesi nedeniyle mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara-Tatvan turistik treni sefere başlıyor - GündemAnkara-Tatvan turistik treni sefere başlıyorKafede başladı, caddeye taştı! Kavgayı kimse ayıramadı, o anlar kamerada - GündemKafede başladı, caddeye taştı!Türkiye 18 Mart destanını 109. defa coşkuyla kutluyor - GündemTürkiye 18 Mart destanını 109. defa coşkuyla kutluyorİstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Gündemİstanbul'da kafe önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralıMersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı - GündemMersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıÇetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var - GündemÇetelere 'MAHZEN' darbesi! Üç suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı varBoş araziden dumanlar yükseldi: Otomobil cayır cayır yandı - GündemBoş araziden dumanlar yükseldi: Ne olduğunu anlayamadılarMeteoroloji'den son tahminler: 10 kente sarı kodlu uyarı - Gündem10 kente sarı kodlu uyarıElazığ’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı! - GündemElazığ’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı!FSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için yeşile büründü - GündemFSM Köprüsü İrlanda Milli Günü için yeşile büründü
Sonraki Haber Yükleniyor...