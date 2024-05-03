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Aksaray'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Aksaray'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Aksaray'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

2 ÖLÜ 20 YARALI VAR

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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