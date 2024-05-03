Aksaray'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2024 05:18 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 05:22 - Güncelleme:

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Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.