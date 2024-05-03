Aksaray'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE
Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.
2 ÖLÜ 20 YARALI VAR
Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı