Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da tır kavşakta otomobil ile çarpıştı. Feci kazada metrelerce sürüklenen lüks araç kullanılamaz hale gelirken içinde bulunan 6 kişi ise hastanelik oldu.
Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 4. kilometresinde yaşandı. Ankara'dan Aksaray istikametine doğru seyreden E.G. (27) idaresindeki tır, kavşakta E.K. (35) isimli sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Çarpışmanın etkisi ile karşı şeride fırlayan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
Otomobilin sürücü ve yanında olan D.Ş. (15), N.Ş. (52), H.K. (28), A.A.Ş. (61) ve H.K. (7) yaralandı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı