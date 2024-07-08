Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2024 04:37 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 04:51 - Güncelleme:

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Aksaray'da tır kavşakta otomobil ile çarpıştı. Feci kazada metrelerce sürüklenen lüks araç kullanılamaz hale gelirken içinde bulunan 6 kişi ise hastanelik oldu.