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Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aksaray&#039;da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da tır kavşakta otomobil ile çarpıştı. Feci kazada metrelerce sürüklenen lüks araç kullanılamaz hale gelirken içinde bulunan 6 kişi ise hastanelik oldu.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 4. kilometresinde yaşandı. Ankara'dan Aksaray istikametine doğru seyreden E.G. (27) idaresindeki tır, kavşakta E.K. (35) isimli sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı.

Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı - 1. Resim

CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpışmanın etkisi ile karşı şeride fırlayan otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı - 2. Resim

Otomobilin sürücü ve yanında olan D.Ş. (15), N.Ş. (52), H.K. (28), A.A.Ş. (61) ve H.K. (7) yaralandı.

Aksaray'da feci kaza! Tırla çarpışan lüks araç hurdaya döndü: 6 yaralı - 3. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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