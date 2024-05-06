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Aksaray'da mandıra çöktü, yüzlerce hayvan göçük altında kaldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da günlerdir süren kuvvetli yağışlar sebebiyle mandıra çöktü. 750 küçükbaş hayvan göçük altında kalırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çok sayıda ekibin kurtarma çalışmaları sürüyor, zayiat sabah ortaya çıkacak.

Aksaray’da devam eden şiddetli yağışlar beraberinden birçok olumsuz durumları da getirdi. Sağanak sonrası meydana gelen sen ve su baskınlarının ardından bu gece de içerisinde 750 küçükbaş hayvanın bulunduğu bir mandıra çöktü. 

Aksaray'da mandıra çöktü, yüzlerce hayvan göçük altında kaldı! - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Olay Merkeze bağlı Yeşilova beldesinde yaşandı. Göçük sonrası vatandaşlar durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum (AFAD), Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler iş makinelerinin de desteğiyle kurtarma çalışmalarına başladı. 

Aksaray'da mandıra çöktü, yüzlerce hayvan göçük altında kaldı! - 2. Resim

HAYVANLAR TELEF OLDU

Mandıra enkazında kurtarma çalışmaları halen devam ederken İl Afet Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, “Yeşilova beldemizde aşırı yağışlar sonucu bir ahırın çöktüğü ihbarı üzerine iki ekiple olay yerine geldik. Şu anda telef olan hayvanlar var. Toplam hayvan sayısının 750 olduğu söyleniyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma operasyonumuz bittikten sonra net sayı belli olacak” dedi.

Aksaray'da mandıra çöktü, yüzlerce hayvan göçük altında kaldı! - 3. Resim

Yeşilova Köseli Mahalle Muhtarı Kemal İlgün ise “Bölgede 3 gündür yağış devam etmekte. Mandıramızın çökmesinden dolayı 750’ye yakın küçükbaş hayvanımız göçük altında kaldı. Ağıl altında kalan hayvanlardan ne kadar zayiat verdiğini bilmiyoruz. Sabah sayımında ortaya çıkacak.” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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