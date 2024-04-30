Alkollü sürücü polise yakalanınca pişman oldu: Keşke açmasaydım...

Aksaray’da alkollü araba kullanan bir sürücü polise yakalandı. Ehliyetine el konulan gence 6 bin 439 TL para cezası kesildi. Sürücü “Neden alkollü araç kullanıyorsun?” sorusuna, “Keşke açmasaydım 1 şişeydi” diye cevap verdi.

Olay, Şifahane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri bulvardan şehir merkezi istikametine seyreden tüm araçları tek tek durdurdu. Sürücüler alkol kontrolünden de geçirildi.

EHLİYETİ KURTARMAK İÇİN POLİSE DİL DÖKTÜ

Durdurulan 42 GE 068 plakalı otomobilin sürücüsü R.A. (25) 0.73 promil alkollü çıkarken, ehliyetini kurtarmak için uzun süre polislere dil döktü.

BİN PİŞMAN OLDU: BİR ŞİŞEYDİ KEŞKE AÇMASAYDIM

Ceza işlemlerinin yapıldığı esnada gazetecilerin “Neden alkollü araç kullanıyorsun?” sorusuna “1 şişe içtim keşke açmasaydım abi” dedi.

CEZASINI ALIP EVİNİN YOLUNU TUTTU

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreliğine el konuldu. Araç ise alkolsüz bir yakınına teslim edildi.