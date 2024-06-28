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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Genç kız köprüden aşağı uçtu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alkollü sürücü dehşet saçtı! Genç kız köprüden aşağı uçtu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de alkollü sürücü minibüsü sollamak isterken dehşet saçtı. Yol kenarında yürüyen genç kız hayatının şokunu yaşadı. Bir anda üstüne gelen araç duvarı yıktı, genç kız köprüden uçtu. Akıl almaz kaza güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erdemli'den çarşı istikametine doğru seyir halinde olan Ercan E. (41) yönetimindeki hafif ticari araç, sollamaya çalıştığı minibüse arkadan çarptı.

GENÇ KIZI KÖPRÜDEN DÜŞÜRDÜ

Daha sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücü yol kenarında yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye (21) çarparak köprüden aşağı düşürdü. Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz kız yoğun bakıma alındı. 

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DEHŞET ANI KAMERADA

kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, hafif ticari aracın sollamak istediği minibüse arkadan çarparak kontrolden çıkıp yolda yürüyen genç kıza çarparak köprüden aşağı düşürdüğü anlar yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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