Alman Vakfı'ndan çarpıcı bir analiz! Afrika’nın yeni gücü: Türkler

Alman Konrad Adenauer Vakfı’nın Sahel Programı Başkanı Ulf Laessing, Türkiye’nin Afrika’daki hamlelerini analiz eden bir yazı kaleme aldı.

Analizde, Türkiye’nin, Afrika’da son yirmi yılda diplomatik atılımlar yaparak, büyükelçilik sayısını 12’den 44’e yükselttiği belirtildi. Ticaret, eğitim ve askerî alanlar başta olmak üzere kıtaya katkıda bulunduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN AFRİKA STRATEJİSİNDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİZ"

Analizde ayrıca; Avrupa ve Almanya’nın, Türkiye’nin uzun vadeli Afrika stratejisinden çok şey öğrenebileceğine işaret edildi. Yazıda, Türkiye’nin bölgeye çok sayıda insansız hava aracı sağladığının da altı çizildi.